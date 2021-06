Villalba, rogo tossico in un terreno di via Trento: denunciati due uomini

Un fuoco alimentato da bombolette spray, guarnizioni di motore, barattoli e plastiche varie. E’ quello che hanno trovato i carabinieri forestali della stazione di Guidonia intervenendo ieri in via Trento, a Villaba di Guidonia, allertati da colonne di fumo nero. La denuncia è scattata per i due uomini trovati all’opera: un 25enne di Fonte Nuova, e per un romano di 40 anni. Dovranno rispondere di combustione illecita di rifiuti speciali e pericolosi in concorso.