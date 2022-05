Villalba, Aurelia Garofoli si candida in lista con il Pd

Manca poco alla scadenza per la presentazione delle liste per le elezioni amministrative di Guidonia Montecelio e vengono fuori nomi e posizionamenti. Fa il suo ingresso nell’arena politica locale Aurelia Garofoli di Villalba che si candida in lista con il Pd a sostegno di Alberto Cuccuru sindaco, nel nome della “passione” per l’impegno civico e in sintonia con Pino Saccà e Alfredo Maceratesi.

La presentazione della candidata

“Cari cittadini, mi chiamo Aurelia Garofoli, sono nata e cresciuta a Villalba, il quartiere dove i miei nonni materni, famiglia Argilli, negli anni 40, hanno aperto un forno e diverse altre attività. Come dicevo a Villalba ho frequentato scuole e trascorso tutta la mia adolescenza. Dopo un soggiorno di 5 anni negli Usa sono rientrata a Roma e ho lavorato nel settore musicale /editoriale. Da diversi anni sono tornata nella mia comunità di origine e attualmente collaboro con una ditta locale per la gestione e contabilità aziendale. Oltre a questo credo sia arrivato il momento di dare un giusto contributo alla mia terra. Per questo ho deciso di presentare la mia candidatura da consigliere comunale nella lista PD a cui da sempre appartengo. Insieme a molti amici, vecchi e nuovi, tra cui Pino Saccà e Alfredo Maceratesi, abbiamo creato davvero un gran gruppo, una a squadra composta da competenze e passione. Tutti insieme sosteremmo la candidatura di Alberto Cuccuru a sindaco. Il mio obbiettivo e’ dare attenzione ai problemi e alle criticità della città ed in particolare ai quartieri di Villalba e Albuccione; due realtà troppo a lungo dimenticate ed immerse in un degrado che chiede soluzioni urgenti di decoro urbano, sicurezza e opportunità di vita e lavoro per i nostri giovani. Riprenderci quel senso di comunità che ci deve arricchire e mai dividere! Chiedo di dare fiducia al nostro progetto di rinascita. Sarete voi cittadini a valutare quotidianamente il nostro lavoro, ad ispirare le nostre azioni, i progetti presenti e futuri. Forza, noi siamo pronti!”