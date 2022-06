Villalba, area da discarica a parco grazie ai volontari di Azione Cittadina

Emozione nel raccontare un cammino iniziato sei anni fa quando “tre condomini hanno deciso di non volere più vivere così” con un’area cioè davanti casa trasformata in una discarica a cielo aperto. Cristian Diano oggi è circondato da quaranta persone di Azione Cittadina mentre prende ufficialmente le chiavi simboliche del pezzo di terra comunale a Villalba, a ridosso della scuola Manzi, per due decenni ostaggio del degrado. I volontari hanno pungolato le amministrazioni, si sono rimboccati le maniche per pulire e scrivere un progetto che ha ottenuto il finanziamento regionale per riqualificare l’area. L’altro pomeriggio l’area diventata veramente “verde” è stata inaugurata: muniti di magliette e con la voglia di andare avanti nel loro contributo alla comunità.