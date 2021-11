Villa Adriana, via al corso di potatura dell’olivo

nuovo corso di potatura dell’olivo organizzato dall’associazione micologica Tivoli, un corso per appassionati che vuole fornire ai partecipanti il patrimonio di conoscenza sull’olivo e sulle tecniche di potatura.

L’iniziativa e’ finalizzata allo sviluppo delle competenze manuali specifiche sulla potatura dell’olivo e verrà svolta in sicurezza vista l’emergenza epidemiologica Covid-19, come da protocollo predisposto dalla Regione Lazio per queste iniziative. Il protocollo impone di osservare tutte le procedure e quindi sanificazione dei locali, controllo green pass, cartellonistica adeguata, gel disinfettante, e distanza interpersonale non inferiore a 2 metri con obbligo di indossare la mascherina e di restare nella propria postazione, ed atre disposizioni.

Sono previsti due incontri, la durata complessiva è di 7 ore articolate in due lezioni teorico – pratiche giornaliere che si terranno nel mese gennaio 2022.

I posti sono limitati ad un massimo di 20 unità la prenotazione è OBBLIGATORIA

Per le iscrizioni al corso, rivolgersi presso l’Associazione Micologica di 168 Tivoli in via di Villa Adriana, (Villa Adriana) telefonando al 347.18.35.467.

Si ricorda che presso l’Associazione sono attivi i seguenti servizi :