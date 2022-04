Villa Adriana, riapre il Parco dell’Adrianella

Dopo più di due anni di chiusura forzata a causa della pandemia e della mancanza di manutenzione, riapre il Parco dell’Adrianella a Villa Adriana. Oggi a tagliare virtualmente il nastro la consigliera regionale della Lega del Lazio, Laura Cartaginese, che ha contribuito fattivamente ai lavori di manutenzione che hanno permesso la riapertura.

“Si tratta di un luogo di aggregazione molto importante per questo quartiere, dove i cittadini spesso si sono sentiti di serie B. Il covid ci ha insegnato molte cose, tra cui l’importanza degli spazi all’aria aperta, non soltanto per i giovani ma per tutti. Ho raccolto per questo il grido di aiuto degli abitanti e sono convinta che sia sempre più necessario vigilare attentamente sui programmi di investimenti messi in campo per migliorare le condizioni di vita nelle abitazioni Ater e in generale nelle periferie. Allo stesso tempo, però, rivolgo un appello a chi usa il giardino, affinché venga mantenuto con attenzione e cura, è importante che tutti collaborino alla tutela di un bene comune”.