Video story con i cittadini e pienone: Zarro in corsa

Sceglie di raccontare il progetto di città attraverso le parole e gli occhi dei cittadini che hanno deciso di impegnarsi nel progetto di Uniti in Comune , il fronte delle liste civiche che raccoglie consensi e parte con un evento da tutto esaurito all’Opificio. Claudio Zarro mette insieme le competenze di comunicazione, l’emotività di una corsa che regalerà sorprese nelle urne. Sabato pomeriggio tante persone e il lancio del video diffuso poi anche sui social. Lo storytelling è stato ideato da Zarro con la regia di Fabrizio Gratti. “I miei ringraziamenti vanno a lui, a Valentina Mercogliano , a Sergio Marraffa , a Daniele Feriozzi e a tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione e ci hanno messo letteralmente la faccia”. Ci sono i luoghi simbolo, come l’Inviolata,e poi soprattutto le persone.