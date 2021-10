Via libera al protocollo tra Regione e Anci Lazio

E’ stato approvato dalla Giunta regionale del Lazio, il Protocollo d’intesa tra la Regione e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani Lazio (ANCI Lazio) per la costituzione di una struttura operativa per il supporto al sistema territoriale laziale in vista della programmazione europea 2021/2027, della programmazione Next Generation EU e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata “OSSERVATORIO SVILUPPO LAZIO”.

L’iniziativa è stata proposta dal Vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, di concerto con l’Assessore al Turismo, Enti locali, Sicurezza urbana, Polizia locale e Semplificazione amministrativa, Valentina Corrado, ed è finanziata con 700 mila euro.

“Il Lazio è pronto a mettere in atto il supporto necessario ai comuni per sfruttare a pieno l’occasione che ci arriva dall’Europa. La crisi dovuta al Covid 19 è stata prima sanitaria e poi economico-sociale, chiamandoci ad uno sforzo, organizzativo e di prospettiva, capace di innescare gli elementi imprescindibili per ripartire in modo più inclusivo e migliore di quanto non fosse prima della pandemia. Come Regione quindi vogliamo assicurare ai comuni del Lazio un supporto concreto, capace di favorire l’accesso alle ingenti risorse UE anche alle realtà più periferiche del territorio. Questo è lo scopo del protocollo e delle risorse investite dalla Giunta Zingaretti: per ripartire prima significa prima di tutto collaborare ed andare avanti insieme. Un ringraziamento particolare va dunque all’Anci per la condivisione degli obiettivi e delle ambizioni”, commenta il Vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori.

“Le ferite lasciate dalla crisi pandemica sono evidenti, per questo è necessario incentivare la ripresa socio-economica dei territori. È fondamentale in questa fase affiancare le amministrazioni locali nonché seguire buone pratiche di semplificazione amministrativa per promuovere e gestire in modo efficace gli investimenti in vista soprattutto delle misure nazionali ed europee messe in campo per sostenere la ripresa. Realizzare un programma di assistenza chiaro rivolto ai comuni e agli enti locali e promuovere un percorso progettuale con misure precise, trasparenti ed efficaci è la chiave per rendere efficaci gli interventi attuati. Il protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e ANCI rappresenta in tal senso un nodo fondamentale. Il fine ultimo è rendere maggiormente attrattiva la nostra Regione in termini turistici ed economici, ma anche in termini di investimenti”, conclude l’assessore al Turismo, Enti locali, Sicurezza urbana, Polizia locale e Semplificazione amministrativa, Valentina Corrado.