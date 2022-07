Via al Festival del cinema di Montecelio: quest’anno è dedicato a Fabrizio De André

La vita e le opere di Fabrizio De André nel racconto degli artisti del grande schermo. E’ dedicata al grande cantautore-poeta genovese la seconda edizione del “Festival del cinema di Montecelio” che partirà domani sera, 12 luglio, dando inizio ad un programma lungo tutta l’estate, con la direzione artistica dell’attore e scrittore Mario Eleno, l’organizzazione curata da Sergio Fedeli e Nicola De Bonis, il coordinamento artistico della compagnia degli Innamorati Erranti.

L’appuntamento di inaugurazione è alle ore 21 nello spazio aperto del Teatro Chisciotte: “Faber, vita, battaglie e canzoni”, regia di Bruno di Bigoni e Romano Giuffrida. Si prosegue il primo agosto con “Storia di un impiegato”, regia di Roberta Lena con Cristiano De André e Filippo De André. Seguirà, il 2 agosto sempre alle ore 21 (stavolta e per tutte le altre date al Belvedere di via Nuova), un concerto poetico di e con Mario Eleno, al centro il racconto “Nella città di Genova” con cui ha vinto l’ultima edizione del premio letterario nazionale De André. Sul palco anche i Musici del Chisciotte. Data successiva il 6 settembre con un appuntamento doppio, per la regia di Matteo Valenti: alle ore 21 “Dove la luna si mostra nuda” e alle 21,30 “Genova-Mediterraneo e ritorno”.

“Il cielo stellato sopra di noi e l’opera di Fabrizio che ci risuonerà dentro – è l’invito di Mario Eleno -. Forse proprio perché ho vinto l’ultima edizione del Premio De André, mi è venuta voglia di dedicare al nostro Faber la seconda edizione del “Festival del Cinema di Montecelio”, di cui dall’anno scorso sono direttore artistico. E non solo per questo: secondo me sì, De André è il nostro breviario di vita”.