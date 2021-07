Via ai fondi, D’Amato: “Tivoli Guidonia avrà il suo ospedale”

È stata approvata oggi dalla Giunta regionale del Lazio la delibera del piano di investimenti in ambito sanitario per circa 70 milioni di euro, utilizzando gli utili di esercizio. Fra gli interventi previsti su tutto il territorio regionale, anche la progettazione del Nuovo Ospedale della Tiburtina, nel quadrante Tivoli-Guidonia, nei pressi della stazione ferroviaria Tivoli Terme, per un investimento di oltre 8.700.000 euro.

“Questo piano di investimenti è particolarmente rilevante, poiché dà l’avvio a una serie di investimenti importantissimi per il nostro territorio. In particolare – dice l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria, Alessio D’Amato – la progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo Ospedale della Tiburtina, che servirà un quadrante molto popoloso della città metropolitana di Roma. Una corretta gestione del bilancio della Sanità porta a nuovi investimenti, in questa maniera si agisce in un circolo virtuoso che porta solo beneficio ai cittadini.”