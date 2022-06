Venturiello dà del “falso” a Masini, tensione social

Il post è copiato dall’inizio alla fine tranne una parola che manca. Un escamotage voluto per beffeggiare i contenuti del candidato sindaco di centrodestra Alfonso Masini e dargli del “falso”. Questa è la sintesi senza poesia dell’ultima mossa comunicativa della squadra civica. Manca una settimana al ballottaggio di Guidonia Montecelio sale il livello dello scontro tra le due coalizioni arrivate al secondo tempo.

Il post di Michele Venturiello

Dopo mesi di calma piatta, nelle ultime 48 ore i social media sono diventati il teatro delle polemiche tra commenti al vetriolo e post allusivi. Protagonista della giornata Michele Venturiello, avvocato candidato in Città Nuova la lista a sostegno di Mauro Lombardo che fa riferimento al mondo dell’ex sindaco Eligio Rubeis. Venturiello viene da Forza Italia e proprio tra gli azzurri ancora in casa e i fuoriusciti andati con Lombardo sembra scatenarsi il clou del confronto. Con Fratelli d’Italia che dimostra il ferreo pieno sostegno a Masini ma non scende nell’arena in maniera pubblica contro il candidato sindaco avversario, quel Mauro Lombardo che d’altronde viene dalla destra. Così mentre ieri l’attacco è arrivato da Maurizio Massini il più votato di Forza Italia, oggi a sferrare il colpo è la scuderia opposta. Venturiello scrive su Facebook un post che ricalca in tutto e per tutto uno già pubblicato dai sostenitori di Masini. Nella versione originale si invitava gli elettori a non lasciare Guidonia al “falso civico” che sarebbe Lombardo. Venturiello trasforma il concetto e invita i cittadini a non votare il “falso” che per logica dovrebbe quindi essere Masini. Prende diversi like ci sono Andrea Mazza tra gli altri ma compare anche quello di Claudio Caruso che era candidato con ArticoloUno. Tant’è che la stilettata dell’ex custode del cerchio magico di Rubeis non passa inosservata. Tra i commenti c’è chi incita, “noi siamo le persone perbene”, ma poi arriva Valerio Massini, figlio di Maurizio, ed esponente anche lui di Forza Italia.

“Quando la vera politica manca si copiano anche i post, grazie Avv per averci confermato che l’unica scelta giusta è Alfonso Masini!”, scrive il giovane azzurro. La sortita di Valerio Massini genera like, cuori, e una risata. Quella di Arianna Cacioni che fino all’altro ieri stava nel centrodestra, ultima tappa proprio Forza Italia. Un ballottaggio che anima le scuderie in aria da escalation.

(Nota del giornalista: abbiamo provato a contattare l’avvocato Michele Venturiello per avere una più ampia spiegazione del suo attacco politico ma senza esiti)