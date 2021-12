Venerdì a Tivoli si va alla scoperta del tartufo

Dicembre è il mese delle feste, dei regali e della buona tavola. A ricordarcelo è anche una manifestazione, che venerdì si terrà a Tivoli, tutta dedicata ad un cibo di eccellenza, il tartufo. A spiegarci valori nutritivi e non solo sarà infatti “Alla scoperta del tartufo”, esposizione e degustazione che si svolgerà nel cuore del quartiere medievale, (via del Duomo 5) a partire dalle ore 16.30 L’iniziativa è sostenuta da Arsial, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, e organizzata dall’associazione culturale Narva, vincitrice dell’avviso pubblico a favore di progetti finalizzati alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari della nostra regione. A partecipare la consigliera regionale e vice presidente della Commissione Regione Lazio – Agricoltura e Ambiente Onorevole della Lega del Lazio, Laura Cartaginese, e del consigliere comunale di Amore per Tivoli, Giorgio Ricci.