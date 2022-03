Atto vandalico contro lo striscione per la pace nella scuola don Lorenzo Milani di Guidonia che era stato affisso ieri sulla ringhiera da un gruppo di genitori con lo scopo sensibilizzare gli alunni sul tema della guerra. Oggi però l’amara scoperta, l’installazione questa mattina era già distrutta. “Un gesto oltraggioso” dicono le mamme che si erano impegnate nella creazione dello striscione realizzato attraverso strisce colorate intrecciate e incastrate nelle sbarre di ferro.

I vandali hanno completamente staccato l’installazione. Una parte è stata ritrovata accartocciata in terra, ma non contenti hanno anche scavalcato la recinzione introducendosi nel cortile della scuola per legare qualcuna di queste strisce tra gli alberi. Per i genitori un gesto che è da condannare due volte: “l’oltraggio” per il simbolo che rappresentava lo striscione di vicinanza al popolo ucraino, e una ennesima dimostrazione di quanto accade di notte a Guidonia sul fronte della sicurezza.

Questo è lo striscione realizzato ieri mattina da un gruppo di genitori alla don Milani contro la guerra

Ecco quello che ne rimaneva questa mattina

Forte indignazione dei genitori per l’atto vandalico che colpisce in un simbolo