Valle Aniene, si perde durante passeggiata con cane: 50enne in salvo dopo battuta carabinieri

Ha passato ore a vagare sui Monti Ruffi, tra i territori di Cerreto Laziale e Rocca Canterano, dopo aver abbandonato il sentiero principale e smarrito l’orientamento. La passeggiata pomeridiana con il suo cane si è trasformata in un incubo per un 50enne di Cerreto, disperso fino a notte fonda. A mettere il lieto fine alla vicenda ci hanno pensato i carabinieri forestali di Ciciliano, insieme ai colleghi della stazione di Gerano, ai vigili del fuoco e alla protezione civile che lo hanno individuato in poco più di due ore coordinandosi tra loro in luoghi bui e impervi.

La segnalazione della moglie del disperso alle forze dell’ordine, infatti, era partita intorno alle 21,45. Non aveva più notizie del marito uscito per la passeggiata. E’ scattata una caccia all’uomo capillare che ha visto decine di militari e volontari addentrarsi nei luoghi finché non hanno udito una voce di aiuto provenire dalla zona Ara delle Valli. Il disperso è stato tratto in salvo intorno a mezzanotte e mezza. Era finito in una valle dei Monti Ruffi. E’ stato portato in paese e assicurato alle cure di un’ambulanza del 118. Visitato sul posto, ha dichiarato di stare bene a parte il grande spavento.