Valentina Onori torna in gara per il Supermarecross

È stata una stagione particolare per Valentina Onori, pilota di motocross di Guidonia. Per via dell’emergenza Covid le gare del Supermarecross quest’anno non si sono potute disputare, in più la campionessa guidoniana ha cambiato scuderia ed è passata con Team Caparvi.

“Sono passata dalla Ktm alla Yamaha – spiega Onori –. Ho ripreso gli allenamenti con più intensità in questi ultimi mesi, ma ci tenevo a ringraziare chi mi ha sostenuto nel corso della stagione sportiva: Maison Fabiano, The Farm Agripub, Building Production, Sanitas Guidonia, Livata Caffè. Questi sono gli sponsor locali che mi hanno supportata, senza di loro quest’anno non avrei potuto fare nulla. Appena possibile partirò per il Veneto per iniziare ad allenarmi in vista delle prossime gare in programma”.

Infatti la rivedremo in sella molto presto. Valentina Onori inizierà a gennaio gli allenamenti in Veneto per la prima gara di Supermarecross, che si terrà a Rosolina Mare il 12 febbraio. Nelle due settimane successive sarà a Fregene per due gare sul litorale laziale, appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati.



Foto di Roberto Dalmazi