Una Nuova Storia da Tivoli a Guidonia, è ufficiale

Per Riccardo Coccia, presidente di Una Nuova Storia, lo sconfinamento del movimento civico da Tivoli a Guidonia è una cosa “storica”. È arrivata l’ufficialità, il simbolo sarà presente anche nella terza città del Lazio, come d’altronde era già evidente nei manifesti del nuovo polo civico. L’obiettivo è sempre quello di costruire un’alternativa civica: “Ci stiamo impegnando per un percorso che sia di militanza sul territorio, che punti alle prossime elezioni comunali sia di Guidonia che di Tivoli e che vada oltre. Insieme ai nuovi militanti di Guidonia lavoreremo per le zone poste al margine dei confini dei nostri comuni, zone che hanno bisogno, più di altre, di essere ascoltate”. Tra le priorità “i diritti, l’ecologia, il benessere sociale, l’uguaglianza. Lotteremo per rendere la qualità della vita delle persone migliore di quella di ora”.