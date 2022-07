Il Comune di Tivoli ha ottenuto un finanziamento del valore di un milione e 500mila euro per la rigenerazione e messa a norma del centro sportivo “Albula” a Tivoli Terme, in via Cesare Augusto. Prevista la realizzazione di un campo da calcio a 11, due campi di calcio a 5, di cui uno polivalente, utilizzabile anche per la pallavolo e un campo da beach volley. «Il bando che ci siamo aggiudicati – sottolinea la vicesindaca e assessora ai Lavori Pubblici Laura di Giuseppe – pubblicato in attuazione del Decreto della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega per lo sport del 24 febbraio 2022, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 “Sport e Inclusione”, è finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU e ha come finalità la realizzazione di interventi tesi a favorire il recupero di aree urbane attraverso la creazione e la rigenerazione di impianti sportivi». La proposta nasce della volontà dell’Amministrazione Comunale di realizzare una cittadella dello Sport a Tivoli Terme, recuperando, potenziando e rilanciando una delle infrastrutture sportive componenti il patrimonio impiantistico cittadino. L’obiettivo è quello di garantire l’adeguamento della struttura alle attuali esigenze sportive e alle vigenti disposizioni normative. Il progetto prevede la completa riconfigurazione dell’impianto esistente mediante la demolizione totale dei manufatti presenti (container, edifici ad uso uffici, bar e spogliatoi), la rimozione dei campi in terra battuta esistenti (un campo a 11 e un campo da calcio a 8) e la demolizione della tribuna. È prevista la realizzazione di un campo da calcio a 11 in erba sintetica, opportunamente dimensionato ed orientato, conferme ai requisiti della LND (Lega Nazionale Dilettanti), del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), dotato di recinzioni ed illuminazione; sono inoltre previsti nel finanziamento due campi da calcio a cinque in erba sintetica opportunamente dimensionati ed orientati, recintati ed illuminati, di cui uno polivalente, adatto alla pratica della pallavolo, e la realizzazione di un campo da beach volley. Saranno realizzati nuovi spogliatoi, conformi alle normative vigenti e l’intera area sarà dotata di idonei percorsi carrabili e pedonali, sistemazioni a verde, di un congruo numero di parcheggi, di adeguata illuminazione e di impianti tecnologici a servizio delle attività presenti.

«Con la rigenerazione di “Albula”, la comunità di Tivoli Terme potrà finalmente usufruire di un polo sportivo sicuro, efficiente e ‘vivo’, capace di attrarre i cittadini e di donare nuova linfa vitale al territorio», affermano il consigliere comunale Maurizio Conti e il consigliere del Sindaco per il quartiere di Tivoli Terme Simone Cavallo.