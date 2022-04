Una “casa del volontariato” a Guidonia Montecelio

“Ho voluto ascoltare le proposte che, in questi anni, ho ricevuto da parte di tante preziose realtà locali e abbiamo scelto di scrivere insieme un documento che si pone l’obiettivo di raccogliere le idee e valorizzarle, specialmente per il futuro.

La Casa del Volontariato e dell’Associazionismo dovrà essere accogliente per tutti quanti vorranno mettersi a disposizione del prossimo. Dovrà sorgere in uno spazio pubblico e non essere soltanto una sede operativa. Ma un vero e proprio hub del volontariato rivolto ai cittadini e alle cittadine che possa fornire assistenza continuativa in materia sanitaria, sociale. Essere, altresì, un polo culturale in grado di dare spazio alla creatività, farla respirare e permettere a chiunque di esprimere se stesso, i propri talenti, le proprie competenze. Diventare un punto di osservazione sul mondo con particolare attenzione ai temi, sempre più urgenti, della rinascita ambientale e della tutela degli animali”.