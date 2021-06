Un Vaccino per la Libertà, l’iniziativa della Regione Lazio giunge anche nel centro vaccinale dell’Asl Roma 5 a Mentana. I maturandi che si sono recati presso la sede di via Reatina per la somministrazione del vaccino Pfizer hanno ricevuto in dono anche una copia della Costituzione.



“La vaccinazione è un diritto costituzionale, prima che un dovere di tutti noi. L’iniziativa della Regione in occasione della Festa della Repubblica ha un grande significato. I ragazzi devono conoscere la nostra, la loro Costituzione, devono conoscere i propri diritti e i propri doveri. Devono sapere che proprio nel testo costituzionale nell’articolo 32 ‘La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività’ – dichiara il dg dell’Asl Roma 5 Giorgio Giulio Santonocito –. In questo momento particolare è importante poter contare su cittadini consapevoli. Dalla consapevolezza nascono pensieri ed azioni proattive e responsabili. Vedere oggi questi ragazzi, ha riempito il cuore di tutti noi di orgoglio e speranza. La nostra azienda ha superato le 270 mila vaccinazioni con una media di quasi 5mila vaccini somministrati al giorno. Avere a disposizione numerosi punti vaccinali (ad oggi 12), ci consente di poter proseguire la campagna vaccinale con rapidità e in sicurezza. Grazie anche alle professionalità di cui non possiamo che vantarci e che non ci stanchiamo mai di ringraziare”.