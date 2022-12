Un pilota guidoniano alla Parigi-Dakar

Ci sarà anche un pilota di Guidonia Montecelio ai nastri di partenza del prossimo Rally Dakar, la famosa corsa che ha raccolto l’eredità della Parigi-Dakar. Stefano Moro, il prossimo 31 dicembre con il suo fuoristrada, un Mitsubishi Pajero Evolution, partirà da Sea Camp, in Arabia Saudita, e dopo 15 tappe e 5.000 chilometri percorsi nel deserto, arriverà a Dammam. Per affrontare questa impresa il pilota guidoniano ha voluto chiedere il patrocinio gratuito della sua Città.

“Con piacere abbiamo accolto questa richiesta – commenta l’assessore allo Sport, Cristina Rossi -. Sapere che un nostro concittadino parteciperà a una delle corse più famose, impegnative e suggestive del mondo, ci riempie d’orgoglio. Siamo sicuri che Stefano Moro porterà in alto il nome della sua Città come ha già fatto nelle tante corse nazionali e internazionali alle quali ha preso parte, spesso vincendo”.

Stefano Moro partirà per l’Arabia Saudita il prossimo 27 dicembre. “Partecipare a questa corsa – spiega il pilota Stefano Moro – per me rappresenta il coronamento di un sogno che cullo sin da bambino. Dopo anni di corse, in Italia e in Europa, è arrivata la possibilità di sfidare il deserto. Appena mi hanno proposto di correre nella Dakar ho subito accettato e proprio in questi giorni, prima della partenza per l’Arabia Saudita, il prossimo 27 dicembre, sto ultimando gli ultimi preparativi. Ho voluto chiedere il patrocinio della Città per condividere con tutti i miei concittadini questa esperienza”.