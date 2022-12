Tutti gli eventi del Natale a Fonte Nuova

Dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, torna il Natale a Fonte Nuova. A partire dal 15 dicembre prenderanno il via i festeggiamenti con A(LL) Day In The Life 3.0, una rassegna di musica, cultura, cinema e animazione per i più piccoli.

Grazie alla partecipazione del Comune di Fonte Nuova a un bando di Città Metropolitana di Roma Capitale, sono previsti numerosi eventi presso la Biblioteca Comunale, il centro culturale più importante della città.

A piazza Padre Pio e a piazza delle Rose sono state installate delle strutture per i più piccoli, che saranno aperte fino al 31 dicembre. Saranno animate, nei fine settimana e nei giorni festivi, da professionisti del divertimento.

“Viviamo serenamente e felicemente queste festività, a prescindere dal nostro senso o credo religioso: il Natale fa parte di una tradizione che va oltre la sfera spirituale e che può essere vissuta positivamente da chiunque” , dichiara l’assessore alla Cultura Maurizio Guccini che esprime “un ringraziamento alla Pro Loco, coordinatrice dell’organizzazione dell’evento, a Ciao Lab, al sindaco Piero Presutti e al consigliere della Città Metropolitana Micol Grasselli, per l’impegno e l’aiuto determinante nella realizzazione del bando a cui abbiamo partecipato”.



Ecco il programma