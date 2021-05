È allarme per la sicurezza di automobilisti, motociclisti e pedoni a Colleverde e Setteville per la presenza sempre più forte di cinghiali. Ecco perché il sindaco Michel Barbet ha firmato un’ordinanza con quattro disposizioni. Scatta il divieto di fornire, in tutto il territorio comunale, alimenti, cibi o bevande di qualsiasi tipo ai cinghiali. I proprietari e conduttori di terreni devono provvedere, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza, alla rimozione di cespugli ed erbe infestanti, nonché alla buona manutenzione dei terreni stessi. Si dispone di mantenere, in caso di avvistamento di cinghiali, singoli o in branchi, una distanza di sicurezza minima di 30 metri e di provvedere a contattare le autorità competenti per segnalare situazioni di eventuali pericoli. Ultima misura: il rispetto del corretto conferimento dei rifiuti e la corretta collocazione dei contenitori in modo da evitare che gli animali possano rovistare all’interno dei contenitori.