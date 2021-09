Treni Lazio, oltre 51mila passeggeri per ripartenza scuole

Sono stati oltre 51mila i passeggeri sui treni regionali il giorno della riapertura delle scuole, con un aumento del 24% rispetto allo scorso lunedì di settembre. Per far fronte all’incremento di studenti Trenitalia ha aumentato i servizi di assistenza ai viaggiatori, programmato bus sostitutivi e implementato i posti disponibili (oltre 630mila). “Un’offerta che si è rivelata adeguata – dicono da Trenitalia – visto che non si sono registrati casi di sovraffollamento”.



Assistenza e informazione

Oltre ad aver confermato al 100% l’operatività delle biglietterie in stazione, è stato implementato il servizio di Customer Care Regionale. Restano in vigore tutte le misure informative già messe in atto in tutto il periodo di pandemia, con messaggi a bordo treno relativi alle nuove regole di viaggi sicuri e all’obbligo dell’uso della mascherina, con conseguente interruzione del servizio in caso di violazione.



Sanificazione

Considerando l’aumento dei viaggiatori e tenuto conto del limite della capienza massima fissato all’80%, sono state confermate le azioni straordinarie di igienizzazione e sanificazione dei treni e la presenza del pulitore viaggiante su oltre 200 treni al giorno.