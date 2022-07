Tre giorni di musica con Tivoli Fest

Lunedì 25 luglio alle 16, nel giardino di delizie di Villa d’Este a Tivoli, si terrà la conferenza stampa per presentare il “Tivoli Fest”, rassegna musicale che inizierà il 29 luglio e si concluderà il 1 agosto. Ogni giorno un artista diverso: Danilo Rea, gli Officina Zoe, i Funk Off e in chiusura di kermesse Max Gazzè. I musicisti si esibiranno in palcoscenici d’eccezione: a Villa Adriana, a Villa d’Este e nel centro storico di Tivoli (da piazza Garibaldi a piazza Rivarola). I concerti saranno gratuiti, previa prenotazione.

Una manifestazione organizzata dalla Regione Lazio, dal Comune di Tivoli, dall’Istituto autonomo Villa Adriana e Villa d’Este e dall’A.T.C.L. Alla conferenza parteciperanno il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il Presidente del Consiglio regionale del Lazio Marco Vincenzi, il Sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti, il Direttore dell’Istituto autonomo Villa Adriana e Villa d’Este Andrea Bruciati, l’Amministratore delegato dell’A.T.C.L. Luca Fornari e la Direttrice artistica del Festival Martina Santese. A moderare l’evento sarà la giornalista Laura Caschera.