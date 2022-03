Tortora: “Guidonia merita Masini come sindaco”

Adesso che i candidati sindaco sono sul campo, gli aspiranti consiglieri di Guidonia Montecelio hanno dato il via alla campagna elettorale. La corsa per le preferenze in realtà è cominciata già da mesi, ma ora iniziano gli eventi per rinsaldare la fiducia con gli elettori. Antonio Tortora che sarà candidato nella lista di Fratelli d’Italia ha organizzato un appuntamento per presentare il candidato sindaco di centrodestra a un gruppo di cinquanta sostenitori. Al suo fianco il riferimento politico Roberta Angelilli e appunto il candidato sindaco Alfonso Masini.

“Una serata indimenticabile – ha detto Tortora – ringrazio gli amici che hanno partecipato, l’onorevole Angelilli. Guidonia Montecelio merita Alfonso Masini come sindaco, uno storico, un persona di cultura, questo è Alfonso. Guidonia merita un monticellese doc”.