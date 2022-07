Torna Miss Guidonia tra sfilate e musica

Tutto pronto per “Miss Guidonia”, concorso di bellezza giunto alla seconda edizione che si svolgerà nella Città di Guidonia Montecelio, presso “Villa Mura”. Appuntamento a venerdì 8 luglio con inizio dello spettacolo alle 21. Ingresso completamente gratuito e al termine del concorso spazio anche per il dj set. Dieci ragazze, scelte dall’organizzazione sulla base dei profili e delle candidature giunti sull’indirizzo di posta elettronica oppure direttamente allo staff, si sfideranno con diverse uscite e attraverso i voti della Giuria verranno premiate le migliori tre, mentre sono in programma fasce particolari grazie agli sponsor che hanno deciso di contribuire all’evento. Ideatrice e organizzatrice dell’evento “Miss Guidonia” è Laura Del Vescovo, giovane imprenditrice nel settore della moda e della bellezza per effetto dell’atelier “Le Spose di…” situato a Villanova di Guidonia. A presentare la serata saranno il giornalista professionista Danilo D’Amico e la dottoressa Giorgia Di Florido.

Su intuizione dell’avvocato e imprenditore Marco Muratore, “Miss Guidonia” si svolgerà a “Villa Mura”: location con sala ricevimenti, terrazza, giardini, tensostrutture, cucina ad uso del catering, sala da ballo e parcheggio interno. La villa per eventi si trova in viale Ferrari 147. Sarà possibile cenare all’interno di “Villa Mura” prenotando il proprio posto e la serata proseguirà anche dopo il concorso con un dj set a bordo piscina. Sono in programma ospiti speciali (come i componenti dell’amministrazione comunale e associazioni del territorio) per intrattenere i presenti durante le uscite delle ragazze. La manifestazione si svolgerà rispettando tutti i protocolli imposti dall’emergenza sanitaria conosciuta come Covid-19.

Sia nel 2020 che nel 2021 il concorso non si è potuto realizzare a causa della pandemia che di fatto ha reso impossibile lo svolgimento di eventi del genere. La prima edizione si è svolta nell’estate del 2019, sempre presso la “Villa Mura” di Guidonia. A vincere è stata la guidoniana Marika D’Urzo che ha poi proseguito il percorso di modella e recentemente ha vinto una fascia anche ad un concorso di bellezza che si è tenuto a Sanremo, in contemporanea con la famosa rassegna musicale. Oltre a dare alla Città di Guidonia Montecelio un momento di svago e un concorso di bellezza grazie all’apporto di numerosi sponsor, il concorso si propone di rendere note (attraverso il racconto delle storie delle partecipanti, degli ospiti e della giuria) le enormi potenzialità della comunità guidoniana. “Miss Guidonia” punta a diventare un appuntamento fisso per la città e a rafforzare quel senso d’identità che ancora manca in un comune così giovane.