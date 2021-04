Torna lo Smartphone d’Oro per la comunicazione pubblica digitale

Si aprono oggi, 28 aprile, le candidature dello Smartphone d’Oro 2021, premio ideato e organizzato nel 2020 da PA Social, prima associazione in Italia dedicata alla comunicazione e informazione digitale, a cui sarà possibile partecipare fino al 30 settembre.

Dopo il successo dello scorso anno con 63 candidature da tutta Italia il premio torna con qualche novità in più e sempre con la volontà di valorizzare il grande lavoro fatto non solo negli anni, ma anche in questi mesi caratterizzati dalla pandemia, da chi lavora per i cittadini e con i cittadini. Lo Smartphone d’Oro sarà consegnato, anche questa volta, alla fine di un percorso di candidature, promozione, diffusione e votazioni, che parte oggi e terminerà nel mese di dicembre con l’evento di premiazione.

“Lo scorso anno – spiega Francesco Di Costanzo, presidente di PA Social – abbiamo registrato una straordinaria partecipazione per un premio, il primo nel nostro Paese, dedicato alle migliori esperienze di comunicazione, informazione, servizi e dialogo per i cittadini attraverso le piattaforme digitali. Un premio nato in pieno lockdown proprio per dare un riconoscimento e supportare le buone pratiche. La pandemia ha cambiato le nostre vite e portato una forte accelerazione sui temi del digitale, quest’anno ci aspettiamo una partecipazione ancora più ampia. Il nostro Paese è ricco di esperienze di qualità, invitiamo tutti a partecipare e raccontare lo straordinario lavoro portato avanti in tutta Italia”.

A chi è rivolto lo Smartphone d’oro

Il premio è rivolto a pubbliche amministrazioni, aziende pubbliche, partecipate, utilities, che operano su tutto il territorio nazionale e la candidatura riguarda le attività complessive di comunicazione e informazione digitale del proprio ente o azienda pubblica: l’utilizzo di web, social, chat, intelligenza artificiale per la comunicazione, l’informazione, i servizi, il dialogo e l’interazione.

Cosa serve per candidarsi

Per candidarsi basterà inoltrare 1 video della durata massima di 2 minuti in cui raccontare le attività svolte, le piattaforme e gli strumenti messi in campo per raggiungere cittadini/utenti, ponendo attenzione ai canali attraverso i quali sono stati riscontrati risultati virtuosi.

Come vengono valutate le candidature

I vincitori dello Smartphone d’Oro e delle altre categorie saranno decisi dalla giuria scientifica, composta anche per questa edizione da importanti esponenti del mondo del giornalismo, della comunicazione, del digitale e dell’innovazione, che si riunirà nel mese di ottobre e il cui giudizio inciderà per il 30% su quello finale. Alla loro valutazione si uniranno nel mese di novembre quella dei soci dell’Associazione PA Social, che peserà per il 40%, e il voto popolare, 30%. I video selezionati per la fase finale saranno disponibili sul sito www.pasocial.info, fresco di restyling, nella sezione dedicata al Premio e sui canali social e chat dell’Associazione. Tutti potranno partecipare alla votazione attraverso strumenti web e social e alla app PA Social realizzata con tecnologia blockchain.

I partner

Il Premio è ideato e organizzato dall’Associazione PA Social e realizzato grazie ai partner L’Eco della Stampa, Hootsuite, Italiacamp, Affidaty, Osservatorio nazionale sulla comunicazione digitale e ai media partner Agenzia Dire, Digital Media, Agenda Digitale, cittadiniditwitter. it, Velocità Media, Innovazione 2020, Ipress Live, Il Giornale della Protezione Civile, Dentro Magazine.