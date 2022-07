“Lo diciamo da anni, lo abbiamo confermato attraverso un comunicato stampa alcuni giorni fa e lo ribadiamo con forza oggi, a poche ore dall’atto firmato dal sindaco della Città Metropolitana Roberto Gualtieri: il Partito Democratico di Guidonia Montecelio è fermamente contrario alla messa in funzione dell’impianto di TMB e soprattutto allo smaltimento dei rifiuti di Roma nella nostra Città”. Dopo giorni di polemiche e attacchi il gruppo del Pd di Guidonia Montecelio guidato da Emanuele Di Silvio esce dal silenzio e in una nota chiarisce la posizione del partito sull’apertura del Tmb all’Inviolata su decisione del sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“L’emergenza che sta colpendo la Capitale non può e non deve pesare sulla salute dei cittadini di Guidonia Montecelio. La nostra posizione è chiara e ferma da anni: già nel 2015 il partito di Guidonia, con tutto il gruppo consiliare, promosse un ricorso al Tar del Lazio, poi perso, contro le decisioni dell’allora assessore regionale ai rifiuti Michele Civita. Oggi il quadro da parte del nostro partito di Guidonia non cambia di una virgola. Non abbiamo gradito (per usare un eufemismo) le modalità comunicative con cui l’assessore ai rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, ha annunciato alla stampa l’imminente riapertura dell’impianto, senza alcun tipo di concertazione con il nostro Comune, coinvolto direttamente da questa decisione. Ancor di più non accettiamo l’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri con cui chiede l’attivazione di tutte le procedure per la rapida messa in funzione del TMB.

Da sindaco della Città Metropolitana, Gualtieri non può pensare di riversare, con un atto di imperio, i problemi di Roma sui comuni limitrofi, in particolar modo su Guidonia Montecelio, una delle più importanti città di quella Città Metropolitana che lui guida e che per anni ha pagato un prezzo decisamente pesante in termini di smaltimento dei rifiuti con la presenza della discarica dell’Inviolata. Per questo il Partito Democratico di Guidonia Montecelio e il Gruppo Consiliare PD di Guidonia Montecelio sosterrà il sindaco Lombardo, e tutta l’amministrazione, in ogni tipo di azione o provvedimento volto a scongiurare il trasferimento dei rifiuti romani sul nostro territorio, a impedire l’apertura del TMB e ad evitare in futuro il possibile utilizzo del CSS eventualmente prodotto dall’impianto. A chi in questi giorni ci critica ingiustamente potremmo ricordare quale schieramento politico, ormai molti anni fa, ha voluto la realizzazione del TMB sul nostro territorio, ma strumentalizzare politicamente questa vicenda non fa bene a nessuno e lo riteniamo a dir poco inopportuno. Quello che realmente ci auguriamo è che in questa battaglia ognuno si spogli dei propri colori politici e indossi soltanto quelli di amministratore di Guidonia, pronto a battersi per tutelare la salute di tutti noi”.