Tmb, ambientalisti: “Oggi tutti in piazza a Guidonia”

È il momento di far sentire la propria voce contro la possibile apertura dell’impianto Tmb a Guidonia Montecelio. Gli ambientalisti chiamano a raccolta i cittadini per stare in piazza durante il consiglio comunale delle 18 convocato nel Palazzo bianco proprio sul tema spinoso dei rifiuti. A precipitare un quadro incerto da anni, l’ordinanza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri dagli uffici della Città Metropolitana con lo scopo di tamponare l’emergenza romana.

“Il Comitato per il Risanamento ambientale chiama la popolazione del territorio a presenziare all’importante appuntamento istituzionale, al fine di far sentire all’Amministrazione comunale ed al Consiglio la voce e le decisioni della cittadinanza – già prese e da molti anni – in merito agli impianti rifiuti siti nella preziosa area dell’Inviolata di Guidonia, riconosciuta come Parco regionale naturale archeologico dal 1996 e come area di notevole interesse pubblico paesaggistico con DM del 2016”. E attaccano “il pazzesco tentativo di Gualtieri di “sanare” con un colpo di spugna tutte le illegittimità va combattuto dalla popolazione del territorio e dalle istituzioni locali senza tentennamenti, sia con atti concreti ed immediati che con i mezzi legali a disposizione. Spingiamo i Comuni di Guidonia Montecelio e di Fonte Nuova, ma anche l’Ente Parco e la Soprintendenza paesaggistica, ad adottare tutte le determinazioni utili a respingere l’Ordinanza di Gualtieri, a risanare l’area inquinata dalla discarica, a tutelare e valorizzare il nostro territorio più prezioso ma anche più aggredito. Martedì alle 18, tutti in Piazza Matteotti a Guidonia!”. Intanto alcune associazioni si sono mosse anche su altri piani, il Comitato di Quartiere “Insieme per Colle Fiorito” ed altre 12 associazioni, riunite nel Coordinamento Cittadini del Lazio, hanno firmato una pec di diffida inoltrata il 21 Luglio al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. La richiesta è di revocare immediatamente l’ordinanza.