Tivoli, violenza di genere: “Il laboratorio del possibile” alle Scuderie Estensi

Parlare di violenza di genere anche quando non ci sono giornate particolari dedicate al tema è un dovere, perché mantenere alta l’attenzione su un argomento di questo tipo è un atto prima di tutto di riconoscimento di un problema che tocca molte persone, che hanno difficoltà a denunciare per diversi motivi. Venerdì pomeriggio alle Scuderie Estensi di Tivoli, a partire dalle ore 17.30, se ne parlerà in una tavola rotonda dedicata proprio a questo argomento, grazie al grande lavoro portato avanti in questi anni da “Il laboratorio del possibile”, associazione presieduta da Daniela Di Camillo, molto attiva su tutto il territorio, che da anni ad iniziative divulgative come questa affianca il lavoro quotidiano a difesa delle donne vittime di abusi. “Dipendenza e violenza di genere (attenuante o aggravante)?”, questo il titolo del convegno, vuole mettere in relazione proprio questo argomento insieme a quello della dipendenza, focalizzandosi sugli aspetti medici, penali e sul ruolo dei media. Interverranno Fabio Attilia, gastroenterologo e esperto di dipendenze, Anna Angelini, psicologa, Angela Di Miccoli, avvocato e responsabile dell’area legale dell’associazione e Anna Laura Consalvi, giornalista.