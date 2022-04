Tivoli, Ville al top: tra i siti più visitati in Italia nel 2021

Il futuro potrebbe essere più roseo del previsto? Molto probabile o almeno dobbiamo essere fiduciosi visti i primi dati che arrivano sulle presenze turistiche registrate in Italia nel 2021. A fornire una delle classifiche che fanno il punto sui visitatori arrivati nei dodici mesi che ci siamo messi alle spalle, è il “Giornale dell’arte”, secondo il quale Villa Adriana e Villa D’este si piazzano al sesto posto tra i siti più visitati d’Italia, in salita di una posizione rispetto al 2020. Ma non è tutto: bene è andata anche la mostra “Ecce homo: l’incontro tra il divino e l’umano per una diversa antropologia”, che è stata allestita da giugno a novembre del 2021 nel Santuario di Ercole Vincitore, decima tra le più visitate nella nostra penisola. “Le Ville patrimonio UNESCO e le loro bellezze dimostrano ancora una volta di essere centrali nel panorama del nostro Paese e della nostra Regione. È nostro dovere valorizzarle sempre di più, per dare loro le attenzioni che meritano. Investiamo sul turismo, per far scoprire a tutto il mondo quanto siamo fortunati ad avere queste bellezze a pochi chilometri dalle nostre case”, commenta Marco Vincenzi, Presidente del Consiglio regionale del Lazio. Uno stimolo sicuramente a fare bene e meglio anche in vista della stagione alle porte, vista dagli operatori del settore come quella della agognata rinascita.