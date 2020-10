A partire da lunedì 26 ottobre i parcheggi di via Tiburto saranno a pagamento. L’introduzione della fascia blu in questa zona della città era stata decisa dal tempo, poi sospesa a causa dei lavori di Acea ato 2 per interventi importanti e impegnativi, attesi da anni, che hanno rinnovato e rafforzato gli impianti di distribuzione dell’acqua potabile e delle fognature della rete idrica locale, la cui realizzazione risale a diversi decenni fa e spesso è stata interessata da frequenti rotture. Dopo gli interventi di bonifica delle condotte, Acea ha ripristinato l’intero manto stradale come voluto dall’amministrazione comunale e si è potuto concludere il procedimento per introdurre la nuova fascia blu.

“La tariffa dei parcheggi a pagamento – spiegano dal Comune – sarà contenuta: tre euro per l’intera giornata mentre resta gratuita per la domenica, cercando in questo modo di ridurre i disagi per i residenti. L’introduzione della fascia blu in via Tiburto nelle ore diurne favorirà una maggiore rotazione della auto in sosta e quindi una più alta circolazione delle persone, portando così benefici al settore commerciale della zona, come già avviene in altre strade della città”.