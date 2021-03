Tivoli, via libera all’assegnazione del Parco ex Coccanari alla Parrocchia San Lorenzo

Iniziano a trovare affidatari le aree verdi del comune di Tivoli. Il tentativo numero tre, in ordine di tempo e nel corso degli anni, di trovare una modalità di collaborazione tra privato e pubblico per la gestione e soprattutto manutenzione dei polmoni verdi cittadini, sta iniziando a produrre i primi frutti. Ad essere gestito dalla Parrocchia San Lorenzo Martire, per chi su due piedi non riconoscesse il nome si tratta del Duomo, la splendida cattedrale che troneggia nel borgo medievale, sarà il Parco ex Coccanari. Il documento che le parti hanno firmato, Don Fabrizio Fantini storico sacerdote tiburtino e il municipio cittadino, vale per tre anni e prevede “l’affidamento, la manutenzione e la gestione dell’area”. In particolare si tratta di interventi di estirpazione erbacce e pulizia dell’area, messa a dimore di piante e fiori e potature stagionali.