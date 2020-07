Il Consiglio comunale di Tivoli ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed elenco annuale 2020, con 16 voti a favore, cinque contrari e due astenuti. A illustrare il provvedimento è stata l’assessora ai Lavori pubblici e vicesindaca Laura Di Giuseppe. Il piano triennale, adottato dalla Giunta nel dicembre 2019 e aggiornato il 9 luglio scorso, riguarda 43 opere pubbliche per un totale di quasi 40 milioni di euro. Gli interventi saranno incentrati sulla manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica, degli immobili comunali, degli edifici pubblici in generale, del cimitero, del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e dell’abbattimento delle barriere architettoniche (ad esempio nel palazzo del Comune verrà realizzato un ascensore, che non c’è al momento).

“Si tratta di opere inserite già nella precedente programmazione”, spiega Di Giuseppe, “l’amministrazione ha scelto la strada della responsabilità per portare a termine opere la cui programmazione era già avvenuta e che restano centrali per la città. Preferiamo la strada della realizzazione concreta delle cose anziché quella del facile consenso proveniente da un nuovo elenco di interventi”. Tra le opere principali del piano triennale, Di Giuseppe ha spiegato che “si conferma la volontà di proseguire la progettazione sul quartiere di Tivoli Terme: grazie a una costante interlocuzione con le realtà locali, si sta delineando in quadro di tutti gli investimenti, anche di quelli non riconducibili al Comune, per una progettazione organica. Verrà anticipato, per esempio, dal 2021 all’annualità 2020 l’intervento sull’ampliamento e l’adeguamento della sede scolastica di via Tommaso Neri (5,2 milioni di euro) finanziato dalla Regione Lazio. In programma anche la ristrutturazione del centro sportivo Albula, l’ampliamento della sede della scuola Rodari (grazie al quale lasceremo uno stabile in affitto), mentre è in corso di validazione il progetto dei contratti di quartiere (per quasi 8 milioni). C’è, inoltre, una costante interlocuzione con Acea per la bonifica di sei chilometri di condotte idriche (che riguarderà anche Villa Adriana) e successivo rifacimento totale del manto stradale. Prevediamo il raddoppio della ferrovia e la realizzazione dell’ospedale tiburtino. Per tutte le opere non ci dovranno essere sprechi e scoperture”. Nel piano triennale rientra anche l’inserimento nell’annualità 2020 dell’adeguamento degli spazi scolastici per poter riaprire in sicurezza in un contesto ancora di emergenza sanitaria legata al Covid-19 (310mila euro finanziati dal Miur con fondi europei).

Il Consiglio è poi passato a discutere la delibera su “Approvazione aliquote, riduzioni e detrazioni dell’imposta municipale propria (Imu) per l’esercizio 2020” proposta dall’assessora ai Tributi e al Bilancio Maria Rosaria Cecchetti, approvata con 14 voti favorevoli, sei astenuti e nessuno contrario. Il terzo provvedimento discusso ha riguardato il provvedimento su “Disavanzo di amministrazione derivante dal diverso metodo di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, rendiconto di gestione 2019, provvedimento di ripiano ai sensi dell’art. 39-quater, D.L. n. 162/2019”, approvato con 15 voti, 2 astenuti (Lega e Una nuova storia), nessuno contrario.

“Una delibera frutto delle nuove norme in materia di finanza degli enti locali che obbliga da un punto di vista amministrativo, contabile e politico alla trasparenza”, ha commentato il sindaco Giuseppe Proietti, “non si possono più presentare i bilanci con operazioni di maquillage, occorre assumersi la responsabilità della trasparenza. Questa responsabilità io me la assumo pienamente anche sugli atti presentati dall’assessora Cecchetti”.

Ultimo argomento all’ordine del giorno affrontato dall’assise consiliare ha riguardato la situazione dei plessi scolastici a due mesi circa dalla ripresa dell’anno scolastico, con due distinte mozioni presentate una dai gruppi consiliari di Lega e ‘Amore per Tivoli’ (“Situazione dei plessi scolastici in vista della ripresa delle attività didattiche)”, e l’altra dai consiglieri di ‘Una nuova storia’ e Pd “Riapertura scuole a.s. 2020/2021 -Piano scuola Comune Tivoli”. Le due mozioni – che impegnavano, fra le altre cose, il sindaco e la Giunta a riferire in Consiglio comunale sulle iniziative intraprese per consentire una ripresa delle attività scolastiche e il presidente del Consiglio comunale a consentire alla conferenza dei capigruppo lo svolgimento d’incontri periodici con i dirigenti scolastici e gli uffici comunali – sono state bocciate.

“È senz’altro doveroso garantire un’informazione completa e puntuale su come evolve la riorganizzazione degli istituti scolastici in vista della ripresa delle attività”, ha chiarito il sindaco Proietti motivando la bocciatura delle due mozioni, “e ribadisco che sindaco e assessori possono informare – come d’altra parte regolarmente già stanno facendo ad esempio proprio in Consiglio comunale – anche settimanalmente la capigruppo, ma non si ritiene opportuno e nemmeno istituzionalmente corretto convocare i dirigenti scolastici (che sono funzionari statali) in una riunione di forze politiche, soprattutto in un contesto di emergenza che, a maggior ragione, necessita di decisioni prese rapidamente e con responsabilità chiara e immediata”.