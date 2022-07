Tivoli, via libera al Bilancio di Previsione

Nella seduta del 27 e 28 giugno scorsi il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e la Nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022-2024. La Nota di aggiornamento al DUP contiene gli obiettivi strategici ed operativi che l’Amministrazione intende raggiungere nel triennio di riferimento sulla base delle sue linee programmatiche di mandato ed è propedeutica all’approvazione del bilancio di previsione.

L’approvazione del documento rispetta il termine di legge del 30 giugno, data indicata come scadenza per le amministrazioni locali e successivamente posticipata al 31 luglio, ad indicare le tante difficoltà che i Comuni stanno riscontrando anche in questo 2022, di cui evidentemente il Governo centrale ha piena consapevolezza.

L’Assessore al bilancio, tributi, finanze e società partecipate Maria Rosaria Cecchetti esprime soddisfazione: «É per l’amministrazione comunale un obiettivo raggiunto che assicura l’erogazione dei servizi fondamentali per i cittadini in un triennio caratterizzato da varie difficoltà. Nonostante questo, il 2022 mantiene invariate le imposte (IMU, TARI, IRPEF) e conferma tutte le agevolazioni, compresa la soglia di esenzione Irpef a 9.000 euro a vantaggio di tante famiglie», afferma.

«Proseguirà con la stessa attenzione il lavoro di monitoraggio sulle entrate e sulle uscite dell’ente – aggiunge Cecchetti -. Alle difficoltà dell’emergenza sanitaria, non ancora risolte, si sono aggiunti infatti gli enormi aumenti per le forniture di energia e gas dovuti alla guerra in corso in Ucraina; il Comune ha un numero importante di utenze che riguardano principalmente le scuole del territorio, le quali hanno registrato in totale un aumento di 1.300.000,00 euro e ha quindi dovuto trovare risorse a copertura di queste maggiori spese. L’intenzione è quella di investire su fonti energetiche rinnovabili. Sono state inoltre approvate delibere di spending review che puntano a ridurre la spesa per i fitti passivi e a rendere l’ente più moderno ed efficiente con processi informatizzati per procedure interne ed esterne».«Il Bilancio approvato – conclude l’assessora – potrà utilizzare lo strumento della variazione in corso di esercizio che permetterà, se e quando sarà necessario, di apportare le modifiche che interverranno».