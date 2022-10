Tivoli, via libera al bando per le palestre Maramotti e Rosmini

La stagione sportiva è cominciata e nonostante il caldo spinga le persone a passare ancora tanto tempo all’aria aperta, batte anche l’ora delle palestre, le vere regine dell’inverno. Tra quelle in cerca di un gestore ci sono la Maramotti e Rosmini, le due storiche strutture comunali che negli anni hanno contribuito fattivamente a formare gli atleti del presente e perché no, quelli del futuro. Con questo spirito l’amministrazione comunale, anche per quest’anno, si appresta a concedere temporaneamente l’uso di due spazi importanti nel panorama sportivo locale, grazie alla delibera di giunta numero 218 di qualche giorno fa, con cui l’esecutivo guidato da Giuseppe Proietti ha messo nero su bianco i desiderata del municipio cittadino. In questo caso il tema è semplice: va fatta una sintesi tra le esigenze delle società sportive e quelle delle scuole, vittime della carenza cronica di spazi, in cui gli studenti possono passare l’ora di educazione fisica come previsto dal programma didattico. Nel caso della Maramotti fino alle 16 l’uso è concesso all’Istituto comprensivo Tivoli 1, mentre per Rosmini a “Tivoli Forma”. La possibilità per tutti gli altri di accedere alle sale è quindi consentita nel pomeriggio e in serata, considerata per la prima anche la naturale predisposizione al pattinaggio a rotelle grazie al tipo di pavimentazione di cui è dotata. Chiude la lista dei criteri la territorialità, l’attenzione nei confronti delle disabilità, la rilevanza sociale e il numero di iscritti.