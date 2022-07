Tivoli, vasto incendio colpisce il Ponte della Pace

Pomeriggio di fiamme e paura a Tivoli, dove poco prima delle 17 è scoppiato un incendio lungo il fiume che si è allargato con grande rapidità a causa delle raffiche di vento. Le fiamme sono arrivate a lambire diverse abitazioni e automobili ferme su viale Mazzini lato stazione. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile che sono riusciti ad arginare la forza del rogo facendo restare in sicurezza le case. Sono dovuti arrivare però gli elicotteri regionali per in supporto visto che l’incendio era divampato su una vasta area di terreni lungo il fiume coinvolgendo il Ponte della Pace. La struttura è stata toccata dal fuoco in diversi punti, e sarà chiaramente chiusa al traffico pedonale.