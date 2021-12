Tivoli, un abbonamento annuale per visitare le Ville

Sotto l’albero di Natale quest’anno potete trovare qualcosa di più di un pigiama o un libro, che comunque fa sempre piacere. A proporre un regalo “culturale” sono infatti nel ville tiburtine, in particolare Villa D’Este e Villa Adriana e non solo, che da domani propongono VILLAE365. Si tratta di un abbonamento annuale, valido 12 mesi dal primo utilizzo, con ingressi illimitati ai siti del circuito (Villa Adriana, Villa d’Este, Santuario di Ercole Vincitore e Mensa Ponderaria). Un tour della bellezza, istituito da Coopculture, concessionario unico dei servizi di biglietteria, che nel pacchetto inserisce l’accesso ai siti e alle mostre dell’Istituto per un anno, l’iscrizione a una newsletter informativa e uno sconto sui servizi e sul bookshop. L’abbonamento è di tre tipologie con destinatari diversi: individuale (50 euro); giovani 18 – 25 anni (10 euro); pubblico di prossimità (residenti tiburtini, 30 euro). Un’iniziativa che nasce per creare una community più attiva che si integri con il grande patrimonio artistico presente sul territorio tiburtino. “Abbiamo fortemente voluto questa formula di fidelizzazione – commenta il direttore delle VILLAE, Andrea Bruciati – poiché, in un periodo storico delicato come quello attuale, puntiamo soprattutto a soddisfare il desiderio diffuso di socialità e coinvolgimento. Inoltre i nostri siti sono monumenti viventi, da godere in ogni momento dell’anno, perché il loro fascino muta sensibilmente nell’ambito dei cicli stagionali, senza declinare mai: crediamo nel benessere psico-fisico e nella profonda rigenerazione che deriva dal contatto intimo con la verde bellezza delle VILLAE e vogliamo garantirne una fruizione più diffusa e consapevole. Infine abbiamo fatto dell’attività espositiva il fondamento della nostra attività e intendiamo, in una logica di democrazia della cultura, facilitare l’accesso e la partecipazione. Si tratta per i nostri visitatori, effettivi e potenziali, di un dono che speriamo sia condiviso e disseminato per radicare l’esperienza delle VILLAE in un pubblico ancora più vasto.” “L’abbonamento annuale per vivere Villa Adriana e Villa D’Este 365 giorni l’anno è un’ottima notizia per il rilancio del turismo nel territorio tiburtino e per la valorizzazione del suo straordinario patrimonio culturale”, commenta il presidente del consiglio regionale del Lazio, Marco Vincenzi.