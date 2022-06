Il blu non è il colore della stagione, almeno non per gli automobilisti tiburtini che hanno trovato la tinta, pronta ad essere utilizzata dal Comune per aumentare gli spazi per la sosta a pagamento, decisamente fuori luogo. A chiedere il ritiro della delibera è la Lega, rappresentata in opposizione da Andrea Napoleoni e Vincenzo Tropiano, che hanno promosso una petizione proprio con l’obiettivo di far tornare l’amministrazione Proietti sui suoi passi. “I Consiglieri di maggioranza dovrebbero tirare fuori gli attributi e mandare a casa Proietti, invece di pensare a mantenere la poltroncina – commenta Napoleoni nel post che lancia l’iniziativa e invita gli interessati a contattare direttamente il gruppo via social -. La Lega, interpretando il grave disagio arrecato ai cittadini dall’attuale maggioranza sul tema dei parcheggi, sostiene una raccolta firme per ottenere la revoca dell’ultima delibera che amplia la c.d. “Fascia Blu” a pagamento. Nella stessa delibera si dice che ci saranno ulteriori graduali ampliamenti e che tale iniziative sono assunte per venire incontro alle esigenze dei cittadini – e continua -. Credo sia arrivato il momento di mandare un segnale forte a chi governa la nostra Città”.