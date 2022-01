Tivoli, troppi positivi tra gli operatori ecologici: Asa costretta a ricorrere ai servizi esterni per 20mila euro

Non c’è solo il Museo civico, chiuso a causa dell’elevato numero di contagiati tra i dipendenti. A preoccupare è anche la situazione di ASA Spa, la municipalizzata che si occupa di gestire il servizio di raccolta dei rifiuti in città. L’azienda, guidata da Francesco Girardi, si trova dalla scorsa settimana alle prese con il problema del covid che corre veloce anche tra le persone impiegate nella società tiburtina. Un problema che pare sia stato rilevato in alcune zone della città, tanto da chiedere un intervento immediato per riuscire a tamponare la situazione in attesa di tempi migliori. A fotografare la situazione ci ha pensato la comunicazione fatta alle organizzazioni sindacali lo scorso 19 gennaio, con cui si mette nero su bianco la mancanza di 20/24 unità di personale al giorno, a causa degli isolamenti che a catena stanno decimando la pianta organica. Un problema che avrà anche un costo, visto che per risolvere si è dovuti ricorrere ad un affidamento in estrema urgenza dei servizi di svuotamento delle campane del vetro e di spazzamento meccanizzato di piazze e strade ad una ditta di Ladispoli per 3 settimane, quindi fino all’8 febbraio.

Girardi: spesa sostenuta in accordo con il Sindaco

“Visti i problemi legati ai contagi COVID relativi alla variante omicron che investono in modo rilevante la Città di Tivoli, diversi nostri operatori sono stati costretti alla quarantena a seguito di contatti con propri familiari -. Commenta Girardi – Il protrarsi oltre i tempi sostenibili di questa condizione di carenza di lavoratori, per oltre 10 unità aggiuntive rispetto alle previsioni, ci ha costretto in accordo col Socio Unico nella persona del Sindaco, a procedere ad un’analisi di budget mirata, verificando la disponibilità economica ad un affidamento a terzi di natura emergenziale, per alcuni pochi servizi e per un periodo legato alla permanenza media delle quarantene dei nostri operai. Il periodo stimato, a seguito delle verifiche dei tempi medi attesi di assenza da lavoro, eseguite con l’ufficio del personale, è pari a circa 3 e settimane e l’importo di questo affidamento in favore di ditte terze è pari a circa 20.000 euro”.