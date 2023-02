Tivoli, troppi giardini abbandonati. Petizione per il Parco Arcobaleno

Uno stato di totale abbandono a cui molti hanno fatto l’abitudine ma non tutti. A chiedere un intervento concreto e immediato per restituire ai cittadini una delle poche aree verdi a disposizione della comunità, è l’associazione “Eco di Tivoli Terme” che ha deciso di non arrendersi alla situazione in cui si trova l’area verde a due passi dall’ingresso delle Terme e di usare lo strumento della petizione online per farsi sentire. “Sono ormai più di cinque anni che il Parco Arcobaleno è in uno stato di totale abbandono, di degrado e fonte di pericolo per bambini, anziani e adulti. Sono anni che la popolazione non ha più un punto di ritrovo, di svago e centro per l’organizzazione di qualsivoglia festa o attività”, si legge nel testo della raccolta firme che in poche ore viaggia spedita verso il traguardo delle prime 200 adesioni. Un sentimento di scoramento che non ha quindi fiaccato lo spirito dei residenti, pronti a dare battaglia. Per il municipio cittadino si tratta della seconda petizione per difendere un’area verde: resta infatti aperta quella che vede protagonista il parco Begozzi di Villa Adriana al centro di un progetto che non piace ai residenti da anni impegnati in un importante lavoro di riqualificazione. Per leggere il testo completo https://chng.it/LT26QgzBRt