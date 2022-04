Tivoli, Torri aperte nel week-end: tutti alla Rocca Pia

Secondo week end di aprile pieno di novità per la città di Tivoli, che ha iniziato con rinnovata energia la stagione primaverile, nonostante le temperature siano lontane da quello che ci si aspetterebbe vedendo il calendario. Tra gli appuntamenti, tutti inseriti nel programma del Natale di Tivoli, oltre a quello dedicato all’olio, ci sarà anche la possibilità di fare un giro nelle torri cittadine. Ad essere aperta in via straordinaria sarà infatti la Rocca Pia, dalla 10 alle 18, con ingresso libero e contingentato secondo le normative vigenti in materia di prevenzione del contagio da Covid-19. Sabato ci sarà anche la possibilità di ascoltare guide esperte che illustreranno la storia del simbolo cittadino partendo da piazza Garibaldi e spostandosi in tutte le strade del centro storico fino alla Villa Gregoriana. La visita sarà realizzata dal FAI – Fondo per l’ambiente Italiano, gratuitamente e su prenotazione, in dialetto tiburtino. Domenica invece l’ultima tappa sarà nel Museo della Città, dove sarà possibile vedere “Le grandi Ville Romane del territorio tiburtino”.