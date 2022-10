Tivoli, terremoto in Giunta: Di Miccoli si dimette

Fuori un pezzo della giunta Proietti. Si è dimessa questa mattina in aula l’assessore al Patrimonio e Personale Angela Di Miccoli. In bilico già da un po’ di tempo, il suo era uno dei nomi che sembrava destinato a cambiare in questo secondo mandato consecutivo di Giuseppe Proietti, l’avvocato ha lasciato ufficialmente l’esecutivo questa mattina nel corso del consiglio comunale. Una decisione che arriva dopo la vittoria schiacciante di Fratelli d’Italia anche a Tivoli e sebbene si tratti di elezioni politiche l’effetto domino potrebbe essere più veloce del previsto. Il Governo del sindaco a trazione centro destra pur nel civismo di bandiera, deve fare i conti con il nuovo vento che tira in città. E non solo loro.