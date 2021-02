Tivoli, terremoto in Comune: conferenza stampa bomba di Fidanza e De Santis

Il conto alla rovescia è partito e sabato sembra essere proprio il giorno giusto per conoscere le sorti dei ribelli. Il gruppo a due, prima a quattro, composto da Alessandra Fidanza e Nello De Santis, si prepara a sparare la sua cartuccia migliore nel corso di una conferenza stampa indetta per domani pomeriggio alle ore 15. La storia è nota ai più: la maggioranza subisce i colpi interni di chi chiede di avere maggiore collegialità nelle scelte. Un appello fatto in più sedi, che a dire la verità sembrava aver sortito qualche effetto, ma che alla fine ha visto il drappello ridursi senza perdere però la volontà di incidere sul serio. Morale della favola sabato non sarà un giorno qualunque ma potrebbe essere decisivo per comprendere se ci saranno contraccolpi sulle sorti del Proietti 2 e sulla tenuta effettiva della maggioranza. “Sono diverse settimane che abbiamo annunciato in consiglio comunale la federazione “politica” dei nostri gruppi consigliari. Da allora la nostra azione politica ed amministrativa, nelle commissioni e in consiglio, è stata e sarà univoca. La fase politico-amministrativa che stiamo vivendo sollecita delle riflessioni su come incidere sull’attuale consiliatura e su come contribuire a costruire una proposta politica credibile per il futuro”, dice Fidanza. Il conto alla rovescia è partito.