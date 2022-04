Tivoli Terme, sequestrati 10mila euro di materiali edili: tre denunciati

Materiale edile per un valore di circa 10.000 euro è quanto sequestrato dai Carabinieri della Stazione di Tivoli Terme a carico di tre giovani di etnia rom, un 20enne e due 24enni domiciliati a Guidonia Montecelio e già noti alle forze dell’ordine.

I tre sono stati denunciati a piede libero per ricettazione perché non hanno saputo fornire l’esatta provenienza delle attrezzature trovate nella loro abitazione e nel piazzale antistante di pertinenza.

I Carabinieri hanno recuperato materiale per ponteggi in ferro, del peso complessivo di circa 3,5 tonnellate, uno strumento specifico per la misurazione stradale con relativi basi, una valigetta con misuratore di portata/pressione professionale, un generatore/invertitore di corrente. Gli accertamenti dei Carabinieri proseguono per risalire ai legittimi proprietari.