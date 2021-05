Tivoli Terme, pusher bloccato alla stazione con hashish e denaro. In manette 19enne

Un 19enne italiano è stato arrestato dagli uomini della Polfer del Lazio all’interno della stazione di Bagni di Tivoli con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti di Roma Termini, durante i controlli negli scali ferroviari laziali, hanno proceduto all’identificazione del giovane che ha mostrato, sin da subito, atteggiamenti sospetti. Approfondito il controllo, gli agenti hanno rinvenuto addosso al ragazzo una considerevole quantità di hashish e denaro in contante.

Controllo esteso anche presso il suo domicilio dove i poliziotti hanno trovato altro “fumo” e oltre 7mila euro in contanti, di cui il 19enne non ha saputo giustificare la provenienza.

Al termine degli atti, convalidato l’arresto, è stato accompagnato a casa e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, su disposizione dell’autorità giudiziaria. La droga e il denaro sono stati posti sotto sequestro.