Hanno dato fuoco ad un cumulo di rifiuti provocando anche un incendio di sterpaglie. E’ successo ieri sera nella zona dell’Albuccione, nel territorio di Tivoli, e i due autori del rogo, un settantenne di Fonte Nuova e un trentenne romeno, sono stati arrestati dopo l’intervento dai carabinieri forestali del Nipaaf, il nucleo investigativo di polizia ambientale. Dovranno rispondere di combustione illecita di rifiuti. Gli investigatori sono arrivati sul posto seguendo la colonna di fumo e hanno colto sul fatto i due uomini. Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco per domare le fiamme che si erano estese a partire dal rogo in cui erano stati messi ad ardere rifiuti speciali e urbani. Dopo il fotosegnalameto, effettuato dai carabinieri di Tivoli, i due uomini, su disposizione del pm di turno, sono stati posti agli arresti domiciliari. Oggi compariranno davanti al giudice per l’udienza di convalida.