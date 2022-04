Tivoli Terme, 17enne sorpreso alla slot machine nel bar: multa di 6mila euro per il titolare

Gli agenti della polizia locale, impegnati in controlli amministrativi, stamattina in un bar di Tivoli Terme hanno sorpreso un ragazzo di 17 mentre giocava ad una slot machine, nonostante sia vietato agli esercenti consentirne l’uso ai minorenni. Una disattenzione costata cara al titolare. Gli agenti, infatti, hanno provveduto a contestargli la prevista sanzione amministrativa di oltre seimila euro con il successivo inoltro di apposito rapporto agli uffici competenti per la definizione e l’applicazione delle sanzioni accessorie previste. Il ragazzo è stato identificato e affidato ai familiari.