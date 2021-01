Tivoli, sui conti “dati incoraggianti”

La Giunta comunale di Tivoli ha approvato la delibera sul “Risultato di amministrazione presunto per l’anno 2020” proposta dall’assessora al Bilancio Maria Rosaria Cecchetti. Il documento riguarda il prospetto del risultato di amministrazione presunto per il 2020, calcolato sulla base dei dati di preconsuntivo alla data del 28 gennaio 2021 e concernenti le entrate e uscite complessive dell’ente.

Il prospetto del risultato d’amministrazione 2020 consente all’ente di poter applicare in esercizio provvisorio l’avanzo vincolato per eventuali necessità e urgenze che mirino al mantenimento qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti.

«L’amministrazione non ha generato ulteriore disavanzo nell’esercizio 2020, che si chiude, dunque, in attivo, con il recupero dell’accantonamento annuale di 935.715 euro rispetto al disavanzo d’amministrazione al 31 dicembre 2019», sottolinea l’assessora Cecchetti. «Il risultato della gestione di competenza è positivo, e alla luce di questi primi dati incoraggianti stiamo continuando a lavorare alle vicine scadenze dell’ente: bilancio di previsione 2021-2023 e rendiconto 2020, che arriveranno in aula nei prossimi mesi».