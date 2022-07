Tivoli, si va al cinema nelle Ville tiburtine

Torna anche quest’anno, dopo il successo delle manifestazioni precedenti, il Villae Film Festival, rassegna dedicata al rapporto tra cinema e arte. Il progetto è realizzato con il patrocinio e il sostegno del MiC e della Regione Lazio e organizzato dalle Villae, sotto la direzione artistica di Andrea Bruciati, storico dell’arte e direttore dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, con la consulenza artistica di Stefania Bianchi e Filippo Soldi e l’organizzazione dell’Associazione Culturale Seven. Per l’edizione 2022, la quarta, il tema scelto è quello della Bellezza come meraviglia e turbamento, ma anche come ossessione e elemento determinante per la vita di ogni persona. Si parte lunedì 4 luglio fino al 10 nella Villa Adriana e dal 18 al 24 nella Villa d’Este, sempre alle ore 21 con un format che prevede la proiezione del film e la presenza di ospiti, tra cui registi, attori, produttori sempre introdotti da Bruciati e da giornalisti e critici cinematografici. Alle 21.30 saranno proiettati i filmati d’archivio dell’Istituto Luce dedicati alle due ville e ai film in programma. Tra le novità di quest’anno anche il concorso di videoarte. “Con la quarta edizione del Villae Film Festival – commenta Bruciati – grazie a un programma ancora più ricco e articolato, intraprendiamo un nuovo racconto con il grande tema della Bellezza. Novità di questa edizione, il concorso dedicato a opere di videoarte. In un momento così particolare e delicato, ci è sembrato opportuno mettere in risalto come la bellezza, che rappresenta il meglio della produzione artistica e spirituale, sembri essere la sola arma utile a salvare le nostre coscienze e a saziare i nostri desideri profondi. Per la sua unicità, il suo legame con la straordinarietà degli ambienti e le eccezionali peculiarità di questi luoghi, da cui trae le sue tipicità, sia di ordine estetico che linguistico, il Festival rappresenta un’esperienza totale e immersiva”.

Ecco il programma completo della rassegna

VILLA ADRIANA

4 luglio: MORTE A VENEZIA di Luchino Visconti, introduce la giornalista culturale Federica Manzitti.

5 luglio MELANCHOLIA di Lars von Triers, introduce la giornalista cinematografica Daniela Catelli

6 luglio ATLANTIDE di Yuri Ancarani, introduce la critica cinematografica Anna Maria Pasetti

7 luglio IL BELL’ANTONIO di Mauro Bolognini, introduce il direttore di Ciak Flavio Natalia

8 luglio L’UOMO CHE VENDETTE LA SUA PELLE di Kaouther Ben Hania, , introduce il giornalista e regista radiofonico Federico Raponi

9 luglio LAZZARO FELICE di Alice Rorhwacher, introduce il giornalista e critico cinematografico Damiano Panattoni

10 luglio 2001: ODISSEA NELLO SPAZIO di Stanley Kubrick, , introduce il compositore di colonne sonore Paolo Vivaldi

VILLA D’ESTE

18 luglio LA DONNA SCIMMIA di Marco Ferreri, introduce il redattore cinematografico Mario Turco

19 luglio PINO. UN FILM SU PINO PASCALI di Walter Fasano, introdotto dal regista stesso con la giornalista Angela Prudenzi

20 luglio RITRATTO DI SIGNORA di Jane Champion, introduce il critico cinematografico Francesco Di Brigida

21 luglio THE ARCH di Alessandra Stefani, introduce la giornalista e autrice tv Nicole Bianchi

22 luglio MANIFESTO di Julian Rosefeldt, introduce la scrittrice, drammaturga e critica di cinema e teatro Giusi De Santis.

23 luglio ADDIO MIA REGINA di Benoît Jacquot, introduce il redattore di cinema Carlo Cerofolini

24 luglio TEOREMA di Pier Paolo Pasolini, introduce il critico cinematografico, docente e filmmaker Francesco Crispino