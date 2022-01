Non si arresta la corsa del covid sul territorio tiburtino. Dopo l’ultimo bollettino diffuso via social dall’amministrazione comunale, insieme ad un video in cui il sindaco, Giuseppe Proietti, invitava i cittadini a tenere comportamenti responsabili e a utilizzare tutte le precauzioni del caso, i dati sono stati aggiornati nuovamente. Cifre alla mano siamo passati da 1.147 contagi registrati fino a domenica 9 gennaio a 749 casi in più, che fanno alzare sensibilmente il contatore locale. A ieri, 16 gennaio, infatti il numero delle persone attualmente positive al virus è di 1528.